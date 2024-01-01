Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 лютого





Так, за прогнозом обласного центру з гідрометеорології, у Луцьку передбачається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 4-6° тепла.



На території Волинської області теж буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.



Нагадаємо, днями волинські синоптики прогнозували похолодання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якою буде погода на Волині у понеділок, 19 лютого, розповіли синоптики.Так, за прогнозом обласного центру з гідрометеорології,передбачається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 4-6° тепла.теж буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.Нагадаємо, днями волинські синоптики прогнозували

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