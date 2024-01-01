Волинянин пройшов у 20-ку учасників кулінарного шоу «МастерШеф»

Віталій Наливайко пройшов у 20-ку учасників проєкту «МастерШеф».



У суботу, 17 лютого, відбувся другий випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає



У першому раунді Ектор Хіменес-Браво поставив учасникам завдання приготувати намазку із сала, але не бліду, а гарного яскравого кольору.



«Я відчуваю хороші смаки орегано, але презентація має бути більш вишуканою», - сказав Ектор Хіменес-Браво, оцінюючи страву волинянина.



Ведучий Володимир Ярославський прийшов на кухню з мікрофоном, щоб продемонструвати найапетитнішу властивість бекону – а саме його хрускіт. Віталій Наливайко зміг приготувати бекон, що ідеально хрумтить.



Віталій на шкірці із сала подав посмажені гриби, картоплю та шкварки. Ведучому Володимиру Ярославському сподобалася страва волинянина. Він сказав, що це дуже смачно і сказав Віталію заповітну фразу - «на балкон».



«Це не передати емоції. Пройти три етапи і пройти на балкон - це просто феєрія, це вибух мозку був. Я не чекав такого, що я простий хлопець з села зможу пройти в 20-ку «МастерШеф». Але тепер я в 20-ці! Тепер ви будете в селі на мене дивитися в телевізорі, якщо що!», - зрадів волинянин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району на Волиніпройшов у 20-ку учасників проєкту «МастерШеф».У суботу, 17 лютого, відбувся другий випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає ВСН У першому раундіпоставив учасникам завдання приготувати намазку із сала, але не бліду, а гарного яскравого кольору.«Я відчуваю хороші смаки орегано, але презентація має бути більш вишуканою», - сказав Ектор Хіменес-Браво, оцінюючи страву волинянина.Ведучийприйшов на кухню з мікрофоном, щоб продемонструвати найапетитнішу властивість бекону – а саме його хрускіт. Віталій Наливайко зміг приготувати бекон, що ідеально хрумтить.Віталій на шкірці із сала подав посмажені гриби, картоплю та шкварки. Ведучому Володимиру Ярославському сподобалася страва волинянина. Він сказав, що це дуже смачно і сказав Віталію заповітну фразу - «на балкон».«Це не передати емоції. Пройти три етапи і пройти на балкон - це просто феєрія, це вибух мозку був. Я не чекав такого, що я простий хлопець з села зможу пройти в 20-ку «МастерШеф». Але тепер я в 20-ці! Тепер ви будете в селі на мене дивитися в телевізорі, якщо що!», - зрадів волинянин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію