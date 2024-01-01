Перші F-16 з'являться в українському небі орієнтовно у червні цього року
18 лютий, 23:38
Перші американські винищувачі F-16 з’являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року.
Про це пише Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, передає Суспільне.
"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – припустив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на Мюнхенській безпековій конференції.
Такі ж часові рамки назвав ще один європейський посадовець, ім’я якого не вказують.
"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень — ред.) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", – йдеться у статті.
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Про це пише Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, передає Суспільне.
"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – припустив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на Мюнхенській безпековій конференції.
Такі ж часові рамки назвав ще один європейський посадовець, ім’я якого не вказують.
"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень — ред.) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", – йдеться у статті.
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