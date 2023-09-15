На Волині лише у січні зафіксували 7 випадків сказу серед тварин





Про це повідомили фахівці місцевого Центру контролю та профілактики хвороб, пише



Випадок в Ківерцях

Цьогоріч у Волинській області почастішали випадки сказу серед тварин. Останній всьоме зафіксували у селі Ківерці.



Лисиця контактувала з людьми та домашніми собаками, що викликало занепокоєння в місцевих мешканців. Відповідні служби ліквідували хижака, а лабораторне обстеження підтвердило у тварини сказ. Постраждалі наразі отримують відповідне профілактичне лікування.



Як вберегтися

Людей найчастіше інфікують коти й собаки, а в дикій природі — лисиці та вовки.



Тому фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб закликають власників домашніх тварин провести імунізацію проти сказу та в разі зміни поведінки улюбленця негайно звернутися до ветеринарів.



Якщо ж людину вкусила тварина – потрібно негайно звернутися до медичного закладу для отримання кваліфікованої допомоги.

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