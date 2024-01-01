У Луцьку в аварії постраждало 5 людей. ФОТО

У Луцьку в аварії постраждало 5 людей. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 лютого близько 17:00 на перехресті вулиць Будівельна та Мамсурова у Луцьку.

Про це повідомили очевидці, пишуть Волинські Новини.

Як зазначили свідки аварії, на перехресті зіткнулися два легкові автомобілі. Є постраждалі, їм допомогу надають медики швидкої. На місці події працюють дві бригади.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що медики ще працюють на місці аварії. У ДТП постраждало п’ятеро людей, троє дітей та двоє дорослих, їм надають допомогу. Важких постраждалих немає.

Деталі – згодом.
У Луцьку в аварії постраждало 5 людей. ФОТО

У Луцьку в аварії постраждало 5 людей. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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