У Луцьку в аварії постраждало 5 людей. ФОТО
Сьогодні, 18:05
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 лютого близько 17:00 на перехресті вулиць Будівельна та Мамсурова у Луцьку.
Про це повідомили очевидці, пишуть Волинські Новини.
Як зазначили свідки аварії, на перехресті зіткнулися два легкові автомобілі. Є постраждалі, їм допомогу надають медики швидкої. На місці події працюють дві бригади.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що медики ще працюють на місці аварії. У ДТП постраждало п’ятеро людей, троє дітей та двоє дорослих, їм надають допомогу. Важких постраждалих немає.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили очевидці, пишуть Волинські Новини.
Як зазначили свідки аварії, на перехресті зіткнулися два легкові автомобілі. Є постраждалі, їм допомогу надають медики швидкої. На місці події працюють дві бригади.
У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що медики ще працюють на місці аварії. У ДТП постраждало п’ятеро людей, троє дітей та двоє дорослих, їм надають допомогу. Важких постраждалих немає.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку в аварії постраждало 5 людей. ФОТО
Сьогодні, 18:05
Люби, що робиш: подружжя волинських спортсменів Романа та Марії Повхів розповіло про спорт та сімейне життя
Сьогодні, 16:59
Прикордонники розповіли, де немає черг на кордоні із Польщею, Молдовою, Румунією та Словаччиною
Сьогодні, 16:02