Стрільця 100-ої бригади Андрія «Старого» чекає з Перемогою вдома велика родина
Сьогодні, 18:19
Пан Андрій на псевдо «Старий» – стрілець першого стрілецького відділення третього стрілецького взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.
Попри позивний, чоловік старим аж ніяк не є – а ось досвіду йому точно не позичати, зокрема й військового.
Про це повідомляють у фейсбуці 100-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Так, наприкінці існування СРСР корінний волинянин встиг відслужити два роки «строчки» в Естонії – на острові Сааремаа, що у Балтійському морі. Демобілізувався, маючи військове звання сержанта.
Тож дізнавшись про широкомасштабне вторгнення, пан Андрій не роздумуючи зібрав найнеобхідніше і добровольцем пішов до військкомату – хоча й мав на той момент за плечима вже 50 прожитих років.
Вдома на справді бравого пана сержанта чекає з Перемогою велика родина: 87-річний батько Володимир Андрійович, 86-літня мама Марія Андріївна, донька Іванна, а також найбільша дідусева втіха – онучата Ілля та Уляна.
А ще на Волині… сумують за своїм господарем двійко хвостатих: пес Барсик і білий кінь Жора.
– Жора вже не надто молодий – має двадцять років. Але кінь – хоч куди! – Я йому під час відпустки так і сказав: поводься чемно, працюй сумлінно – то може ще й на наш Парад Перемоги на красній площі у москві із собою візьму! – усміхаючись, розповідає «Старий».
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Попри позивний, чоловік старим аж ніяк не є – а ось досвіду йому точно не позичати, зокрема й військового.
Про це повідомляють у фейсбуці 100-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Так, наприкінці існування СРСР корінний волинянин встиг відслужити два роки «строчки» в Естонії – на острові Сааремаа, що у Балтійському морі. Демобілізувався, маючи військове звання сержанта.
Тож дізнавшись про широкомасштабне вторгнення, пан Андрій не роздумуючи зібрав найнеобхідніше і добровольцем пішов до військкомату – хоча й мав на той момент за плечима вже 50 прожитих років.
Вдома на справді бравого пана сержанта чекає з Перемогою велика родина: 87-річний батько Володимир Андрійович, 86-літня мама Марія Андріївна, донька Іванна, а також найбільша дідусева втіха – онучата Ілля та Уляна.
А ще на Волині… сумують за своїм господарем двійко хвостатих: пес Барсик і білий кінь Жора.
– Жора вже не надто молодий – має двадцять років. Але кінь – хоч куди! – Я йому під час відпустки так і сказав: поводься чемно, працюй сумлінно – то може ще й на наш Парад Перемоги на красній площі у москві із собою візьму! – усміхаючись, розповідає «Старий».
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