На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 14:15
Найближчими днями на Волині синоптики очікують на поступове зниження температури.
Про це в телеграмі інформує Волинський обласний гідрометцентр.
Вдень 17 лютого переміщуватиметься холодний фронт, у зв'язку з чим пройдуть дощі.
Вночі 18 лютого місцями дощ з мокрим снігом. Температура вночі близько нуля, вдень 0-5⁰ тепла.
19 лютого без істотних опадів. Нічна температура повітря знижуватиметься до 1-6⁰ морозу, вдень 1-6⁰ тепла.
20-21 лютого пройдуть дощі, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 2⁰ тепла до 3⁰ морозу, вдень - 2-7⁰ тепла.
Надалі дощитиме, нічна температура підвищиться до 1-6⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.
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Про це в телеграмі інформує Волинський обласний гідрометцентр.
Вдень 17 лютого переміщуватиметься холодний фронт, у зв'язку з чим пройдуть дощі.
Вночі 18 лютого місцями дощ з мокрим снігом. Температура вночі близько нуля, вдень 0-5⁰ тепла.
19 лютого без істотних опадів. Нічна температура повітря знижуватиметься до 1-6⁰ морозу, вдень 1-6⁰ тепла.
20-21 лютого пройдуть дощі, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 2⁰ тепла до 3⁰ морозу, вдень - 2-7⁰ тепла.
Надалі дощитиме, нічна температура підвищиться до 1-6⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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