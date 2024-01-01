На Волинь суне похолодання

На Волинь суне похолодання
Найближчими днями на Волині синоптики очікують на поступове зниження температури.

Про це в телеграмі інформує Волинський обласний гідрометцентр.

Вдень 17 лютого переміщуватиметься холодний фронт, у зв'язку з чим пройдуть дощі.

Вночі 18 лютого місцями дощ з мокрим снігом. Температура вночі близько нуля, вдень 0-5⁰ тепла.

19 лютого без істотних опадів. Нічна температура повітря знижуватиметься до 1-6⁰ морозу, вдень 1-6⁰ тепла.

20-21 лютого пройдуть дощі, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 2⁰ тепла до 3⁰ морозу, вдень - 2-7⁰ тепла.

Надалі дощитиме, нічна температура підвищиться до 1-6⁰ тепла, вдень 4-9⁰ тепла.

На Волинь суне похолодання

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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