Німеччина дала Україні гарантії безпеки до вступу до НАТО

Німеччина дала Україні гарантії безпеки до вступу до НАТО
Президент Володимир Зеленський підписав із канцлером ФРН Олафом Шольцем угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ укладений у межах Спільної декларації, яку прийняли Україна та члени «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

«Цією безпрецедентною угодою Німеччина засвідчує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів від 1991 року. Німеччина має намір надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти нашій державі захистити себе та відновити територіальну цілісність», - йдеться у повідомленні.
Німеччина дала Україні гарантії безпеки до вступу до НАТО

Зазначається, що двостороння угода діє протягом десяти років з моменту її підписання та чітко закріплює конкретні компоненти безпекових зобов'язань, які Німеччина надала Україні. Зокрема, документ визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці – військової, політичної, фінансової та гуманітарної.
Німеччина дала Україні гарантії безпеки до вступу до НАТО

Так, в угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад 7 млрд євро, що значно посилить українську армію. ФРН продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії документа.

Також сторони визнають важливість застосування санкцій для обмеження доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій та послуг, які вона використовує у своїй агресивній війні. Відповідно до документа Німеччина працюватиме над підтримкою санкційного тиску на Росію та боротьбою з ухиленням від санкцій, доки триватиме війна РФ проти України та доки не буде відновлено територіальної цілісності нашої держави.
Німеччина дала Україні гарантії безпеки до вступу до НАТО

Крім того, Німеччина продовжуватиме роботу в Коаліції щодо створення трибуналу щодо злочину агресії проти України для забезпечення ефективної відповідальності.

ФРН підтвердила готовність спільно з партнерами у Європейському Союзі та «Групі семи» використовувати законні шляхи, щоб спрямовувати доходи від російських активів на підтримку України.
Німеччина дала Україні гарантії безпеки до вступу до НАТО

Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну, що застосовується на вимогу будь-кого з учасників протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків.

Окрім того, документ закріплює відданість Німеччини підтримці зусиль України на шляху реформ, необхідних для реалізації прагнень до членства в ЄС і НАТО. ФРН також сприятиме поточній та майбутній підтримці України з боку Європейського Союзу.

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання угоди про довгострокові зобов’язання з Україною.

«Скільки потрібно. Президент України Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов’язання щодо безпеки. Історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну проти російсько-агресорської війни. Слава Україні», - зазначив Шольц.

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Теги: військова допомога, Україна
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