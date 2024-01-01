На Волині прощатимуться з музикантом, який поліг на війні

На Волині прощатимуться з музикантом, який поліг на війні
У Ківерцівській громаді на Волині завтра, 17 лютого проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Вадима Прокопчука.

Про це у фейсбуці інформує Ківерцівська міськрада.

Завтра, 17 лютого, додому «на щиті» повертається Герой Прокопчук Вадим Миколайович. Вадим Прокопчук був музикантом, грав на тромбоні. До 24 лютого 2022 року Вадим навчався у Києві в музичній академії. Після повномаштабного вторгнення служив у 3 штурмовій бригаді.

На Волині прощатимуться з музикантом, який поліг на війні


У суботу, 17 лютого, о 09:30 кортеж з загиблим героєм виїжджає з вулиці Стефаника у Луцьку.

10:00 - прощання на площі у Луцьку.
11:00 - зустріч біля дубка.

Маршрут:

вул. Луцька - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Романа Шухевича - Залізнична - Незалежності- Шевченка.

11:30 - зустріч у с. Човниця, молитовний будинок.
13:00 - 13:20 формується колона і пішою ходою прямує до кінця села Човниця (зупинка біля рідної домівки, вул. Кравчука).

Далі кортеж прямує до Ківерцівського кладовища.

«Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати свою останню шану Прокопчуку Вадиму, який мужньо боронив кордони нашої держави», - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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