З’явилося відео, як волинські прикордонники тримають оборону в Авдіївці

З’явилося відео, як волинські прикордонники тримають оборону в Авдіївці
В Авдіївці на Донеччині триває жорсткий бій. Волинські прикордонники тримають свій периметр оборони в місті.

Про це в телеграмі повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

Окрім підрозділів ЗСУ, в зруйнованій Авдіївці на рівні з іншими Силами оборони б’ються прикордонники.

«Бійці Волинського прикордонного загону стоять просто насмерть, інакше не скажеш. Для хлопців це вже друга ротація в місті», - зазначив журналіст.

Прикордонники кажуть, що перед їхніми позиціями все всіяно тілами окупантів. Лежать один на одному, і втрати рашистів тут дійсно десять до одного.

«Але з нашого боку тут найкращі, ті, хто для нас на вагу золота», - йдеться у повідомленні.


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Теги: прикордонники, війна
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