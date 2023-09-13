З’явилося відео, як волинські прикордонники тримають оборону в Авдіївці
Сьогодні, 14:31
В Авдіївці на Донеччині триває жорсткий бій. Волинські прикордонники тримають свій периметр оборони в місті.
Про це в телеграмі повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
Окрім підрозділів ЗСУ, в зруйнованій Авдіївці на рівні з іншими Силами оборони б’ються прикордонники.
«Бійці Волинського прикордонного загону стоять просто насмерть, інакше не скажеш. Для хлопців це вже друга ротація в місті», - зазначив журналіст.
Прикордонники кажуть, що перед їхніми позиціями все всіяно тілами окупантів. Лежать один на одному, і втрати рашистів тут дійсно десять до одного.
«Але з нашого боку тут найкращі, ті, хто для нас на вагу золота», - йдеться у повідомленні.
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Про це в телеграмі повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.
Окрім підрозділів ЗСУ, в зруйнованій Авдіївці на рівні з іншими Силами оборони б’ються прикордонники.
«Бійці Волинського прикордонного загону стоять просто насмерть, інакше не скажеш. Для хлопців це вже друга ротація в місті», - зазначив журналіст.
Прикордонники кажуть, що перед їхніми позиціями все всіяно тілами окупантів. Лежать один на одному, і втрати рашистів тут дійсно десять до одного.
«Але з нашого боку тут найкращі, ті, хто для нас на вагу золота», - йдеться у повідомленні.
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