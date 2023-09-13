З’явилося відео, як волинські прикордонники тримають оборону в Авдіївці

В Авдіївці на Донеччині. Волинські прикордонники тримають свій периметр оборони в місті.Андрій Цаплієнко.Окрім підрозділів ЗСУ, в зруйнованій Авдіївці на рівні з іншими Силами оборони б’ються прикордонники.«Бійці Волинського прикордонного загону стоять просто насмерть, інакше не скажеш. Для хлопців це вже друга ротація в місті», - зазначив журналіст.Прикордонники кажуть, що перед їхніми позиціями все всіяно тілами окупантів. Лежать один на одному, і втрати рашистів тут дійсно десять до одного.«Але з нашого боку тут найкращі, ті, хто для нас на вагу золота», - йдеться у повідомленні.