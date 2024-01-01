Луцьк у жалобі: завтра поховають трьох Героїв

Луцьк у жалобі: завтра поховають трьох Героїв
В обласному центрі Волині завтра, 17 лютого, відбудеться прощання з трьома військовослужбовцями.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

У суботу, 17 лютого, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Івана Притолюка, Станіслава Гуленкова та Михайла Коляди.

Мешканець села Прилуцьке Луцької міської територіальної громади Притолюк Іван Миколайович (07.07.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 січня в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.

Лучанин Гуленков Станіслав Ігоревич (03.09.2000 року народження) проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України та загинув 20 квітня 2023 року в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.

Лучанин Коляда Михайло Григорович (27.01.1983 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 13 лютого біля населеного пункту Діброва Луганської області.

Поховають Станіслава Гуленкова та Михайла Коляду у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Івана Притолюка на кладовищі у селі Прилуцьке.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.

Управління інформаційної роботи міської ради


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Теги: загиблі, війна
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