Луцьк у жалобі: завтра поховають трьох Героїв

В обласному центрі Волині завтра, 17 лютого, відбудеться прощання з трьома військовослужбовцями.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.У суботу, 17 лютого, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовцівтаМешканець села Прилуцьке Луцької міської територіальної громади Притолюк Іван Миколайович (07.07.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації таЗапорізької області.Лучанин Гуленков Станіслав Ігоревич (03.09.2000 року народження) проходив військову службу за контрактом у військовій частині Державної прикордонної служби України тароку в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області.Лучанин Коляда Михайло Григорович (27.01.1983 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації таЛуганської області.Поховають Станіслава Гуленкова та Михайла Коляду у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Івана Притолюка на кладовищі у селі Прилуцьке.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.Управління інформаційної роботи міської ради