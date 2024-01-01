Авдіївка: ЗСУ відходять із позиції на «Зеніті», аби зберегти життя бійців

Авдіївка: ЗСУ відходять із позиції на «Зеніті», аби зберегти життя бійців
Після багатьох місяців протистояння, командування оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» вирішило відвести сили з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки.

Про це у телеграмі повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.

«Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога», - зазначив Тарнавський.

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.

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Теги: війна, ЗСУ
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