Авдіївка: ЗСУ відходять із позиції на «Зеніті», аби зберегти життя бійців





Про це у телеграмі повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.



«Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога», - зазначив Тарнавський.



Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.



Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.



Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після багатьох місяців протистояння, командування оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» вирішило відвести сили з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки.Про це у телеграмі повідомив командувач ОСУВ«Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало», - зазначив Тарнавський.Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.

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