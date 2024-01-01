Зупинилося серце лікарки з Луцька
Сьогодні, 15:28
Відійшла у вічність лікар-стоматолог-хірург Луцької стоматологічної поліклініки Наталія Нівчик.
Про це у фейсбуці повідомив медичний заклад.
«Маємо сумну новину, яка сколихнула наш колектив. Відійшла у засвіти наш лікар-стоматолог-хірург – Нівчик Наталія Василівна», - йдеться у повідомленні.
Понад 36 років лікарка віддала роботі у стоматполіклінці, надала допомогу тисячам лучанам. В останні роки працювала у бюджетному відділенні стоматології.
«Співчуття рідним, близьким і колегам Наталії Василівни… Вічна памʼять…» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомив медичний заклад.
«Маємо сумну новину, яка сколихнула наш колектив. Відійшла у засвіти наш лікар-стоматолог-хірург – Нівчик Наталія Василівна», - йдеться у повідомленні.
Понад 36 років лікарка віддала роботі у стоматполіклінці, надала допомогу тисячам лучанам. В останні роки працювала у бюджетному відділенні стоматології.
«Співчуття рідним, близьким і колегам Наталії Василівни… Вічна памʼять…» - йдеться у повідомленні.
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