Зупинилося серце лікарки з Луцька

Наталія Нівчик.



Про це у фейсбуці повідомив медичний заклад.



«Маємо сумну новину, яка сколихнула наш колектив. Відійшла у засвіти наш лікар-стоматолог-хірург – Нівчик Наталія Василівна», - йдеться у повідомленні.



Понад 36 років лікарка віддала роботі у стоматполіклінці, надала допомогу тисячам лучанам. В останні роки працювала у бюджетному відділенні стоматології.



«Співчуття рідним, близьким і колегам Наталії Василівни… Вічна памʼять…» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшла у вічність лікар-стоматолог-хірург Луцької стоматологічної поліклінікиПро це у фейсбуці повідомив медичний заклад.«Маємо сумну новину, яка сколихнула наш колектив. Відійшла у засвіти наш лікар-стоматолог-хірург – Нівчик Наталія Василівна», - йдеться у повідомленні.Понад 36 років лікарка віддала роботі у стоматполіклінці, надала допомогу тисячам лучанам. В останні роки працювала у бюджетному відділенні стоматології.«Співчуття рідним, близьким і колегам Наталії Василівни… Вічна памʼять…» - йдеться у повідомленні.

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