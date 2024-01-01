Третя штурмова знищила в Авдіївці дві бригади росіян

Третя штурмова знищила в Авдіївці дві бригади росіян
Третя штурмова бригада ЗСУ опублікувала оперативну інформацію з Авдіївки про втрати окупантів і дані розвідки.

Про це військова частина інформує у телеграмі.

Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на її ділянці фронту в Авдіївці — не менше 15 тисяч особового складу армії ворога.

«Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам зс рф. Обидва ворожі підрозділи — фактично «стерті», - зазначили у військовій частині.

Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 «200-ми» і «300-ми» противника.

Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та омсбр зс рф. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої омсбр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої омсбр 2-ї армії.

За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії.

Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої «ДНР».

Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.

«Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою», - йдеться у повідомленні.

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Теги: війна, ЗСУ
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