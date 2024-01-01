Третя штурмова знищила в Авдіївці дві бригади росіян

Третя штурмова бригада ЗСУ опублікувалапро втрати окупантів і дані розвідки.Про це військова частина інформує у телеграмі.Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на її ділянці фронту в Авдіївці — не менше 15 тисяч особового складу армії ворога.«Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам зс рф. Обидва ворожі підрозділи — фактично «стерті», - зазначили у військовій частині.Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 «200-ми» і «300-ми» противника.Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та омсбр зс рф. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої омсбр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої омсбр 2-ї армії.За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії.Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої «ДНР».Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.«Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою», - йдеться у повідомленні.