Керівництво «Київавтодору» вляпалося у кримінал через збитки у 300 мільйонів

Керівництво «Київавтодору» вляпалося у кримінал через збитки у 300 мільйонів
Генеральному директору «Київавтодор» та ексначальнику одного з експлуатаційних управлінь столиці повідомлено підозру через заподіяні збитки обсягом майже 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.

Протягом 2022-2023 років службові особи КП «ШЕУ Солом’янського району міста Києва» за вказівкою свого керівника звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу зібраного на вулицях Києва. У свою чергу керівник “Київавтодору” допустив здійснення підконтрольним підприємством дій, які призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами шкідливими для людей та довкілля.
Керівництво «Київавтодору» вляпалося у кримінал через збитки у 300 мільйонів

В ході огляду земельної ділянки виявлено металобрухт, тверді побутові відходи, пластик відходи автомобільного транспорту.
Керівництво «Київавтодору» вляпалося у кримінал через збитки у 300 мільйонів

Вчора, 15 лютого, генеральному директору «Київавтодор» та колишньому начальнику районного ШЕУ повідомили підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч. 2 ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.
Керівництво «Київавтодору» вляпалося у кримінал через збитки у 300 мільйонів
Керівництво «Київавтодору» вляпалося у кримінал через збитки у 300 мільйонів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кримінал, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перед судом у Луцьку постануть 15 зрадників із Волновахи
Сьогодні, 16:16
У Нововолинську через «замінування» евакуювали дітей із ліцею
Сьогодні, 16:12
Керівництво «Київавтодору» вляпалося у кримінал через збитки у 300 мільйонів
Сьогодні, 16:08
Кабмін погодив кандидатуру голови Хмельницької ОВА
Сьогодні, 16:01
Третя штурмова знищила в Авдіївці дві бригади росіян
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
Волинянин піде під суд через незаконний «стартап» у Львові Волинянин піде під суд через незаконний «стартап» у Львові
27 грудень, 2023, 13:31
Поліція завела кримінал на Арестовича Поліція завела кримінал на Арестовича
16 листопад, 2023, 17:57
У Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі У Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі
28 травень, 2023, 14:05
На очільника Києво-Печерської Лаври, який служив на Волині, відкрили кримінальне провадження, – депутат На очільника Києво-Печерської Лаври, який служив на Волині, відкрили кримінальне провадження, – депутат
20 січень, 2023, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Те, що ви робите, це - неймовірно», - голова ДПСУ до волинських прикордонників в Авдіївці
Сьогодні, 17:32
 0
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським
Сьогодні, 17:20
 0
Загадкові борди у Луцьку закликають «проявити себе та доповнити місто»
Сьогодні, 17:00
 0
Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині
Сьогодні, 16:56
 0
«Українці платять життями, аби європейські міста жили в мирі», – МЗС – про неприйнятні акції у Польщі
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8