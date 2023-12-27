Керівництво «Київавтодору» вляпалося у кримінал через збитки у 300 мільйонів

Генеральному директору «Київавтодор» та ексначальнику одного з експлуатаційних управлінь столицічерез заподіяні збитки обсягом майже 300 мільйонів гривень.Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.Протягом 2022-2023 років службові особи КП «ШЕУ Солом’янського району міста Києва» за вказівкою свого керівника звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу зібраного на вулицях Києва. У свою чергу керівник “Київавтодору” допустив здійснення підконтрольним підприємством дій, які призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами шкідливими для людей та довкілля.В ході огляду земельної ділянки виявлено металобрухт, тверді побутові відходи, пластик відходи автомобільного транспорту.Вчора, 15 лютого, генеральному директору «Київавтодор» та колишньому начальнику районного ШЕУ повідомили підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч. 2 ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.