У Нововолинську через «замінування» евакуювали дітей із ліцею
Сьогодні, 16:12
Сьогодні, 16 лютого, до Нововолинського ліцею №1 надійшло повідомлення про ознаки замінування.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Оперативно прибули відповідні служби. Дітей та працівників евакуювали з приміщення.
На місці працюють ДСНС, СБУ і поліція, вживають необхідних заходів.
«Прошу всіх не панікувати. Детальніше повідомлю згодом», - зазначив мер Нововолинська.
Нагадаємо, у зв'язку із хвилею анонімних повідомлень про "замінування" навчальних закладів, школи у Луцьку тимчасово працювали дистанційно.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Оперативно прибули відповідні служби. Дітей та працівників евакуювали з приміщення.
На місці працюють ДСНС, СБУ і поліція, вживають необхідних заходів.
«Прошу всіх не панікувати. Детальніше повідомлю згодом», - зазначив мер Нововолинська.
Нагадаємо, у зв'язку із хвилею анонімних повідомлень про "замінування" навчальних закладів, школи у Луцьку тимчасово працювали дистанційно.
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