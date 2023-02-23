У Нововолинську через «замінування» евакуювали дітей із ліцею





Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Оперативно прибули відповідні служби. Дітей та працівників евакуювали з приміщення.



На місці працюють ДСНС, СБУ і поліція, вживають необхідних заходів.



«Прошу всіх не панікувати. Детальніше повідомлю згодом», - зазначив мер Нововолинська.



Нагадаємо, у зв'язку із хвилею анонімних повідомлень про "замінування" навчальних закладів, школи у Луцьку тимчасово працювали дистанційно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 лютого, до Нововолинського ліцею №1 надійшло повідомлення про ознаки замінування.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаОперативно прибули відповідні служби. Дітей та працівників евакуювали з приміщення.На місці працюють ДСНС, СБУ і поліція, вживають необхідних заходів.«Прошу всіх не панікувати. Детальніше повідомлю згодом», - зазначив мер Нововолинська.Нагадаємо, у зв'язку із хвилею анонімних повідомлень про "замінування" навчальних закладів,

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