Перед судом у Луцьку постануть 15 зрадників із Волновахи

За матеріалами СБУ у Луцьку судитимуть 15 зрадників, які допомагають окупантам легалізувати «владу» на Донеччині.Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.Кіберфахівці Служби безпеки встановили, що 15 колишніх посадовців Волноваської міської військово-цивільної адміністраціїв умовах воєнного стану.До повномасштабного вторгнення рф на територію України зрадники працювали на різних посадах в органах місцевого самоврядування міста Волновахи.Після окупації Донеччини у 2022 році, рашисти запропонували провідному спеціалісту Волноваської міської ВЦА псевдопосаду «начальника управления финансов». Зрадівши такому «кар’єрному зростанню», він без вагань ініціативно перейшов на бік окупантів.Для доведення окупантам своєї відданості, зловмисник сформував з інших колишніх державних службовців Волноваської ВЦА «підрозділ» зрадників, які займались, зокрема, стягненням податків та митних платежів з українських громадян на користь окупантів з рф.Слідчі СБУ обгрунтовано підозрюють 15-х фігурантів за такими статтями Кримінального кодексу України:- ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб);- ч.2 ст.28 ч.2,ч.5 ст.111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);- ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Матеріали провадження з обвинувальним актом скеровані слідчими до суду.Зрадниками загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Досудове розслідування проведено слідчими Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.