Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині
Сьогодні, 16:56
Уламки збитої ворожої ракети впали на п'ятиповерхівку в місті Дергачах на Харківщині.
Про це у фейсбуці повідомив речник поліції Харківської області Сергій Болвінов.
Фрагменти Х-59 поцілили в житловий багатоквартирний будинок та розбили дах. Частини ракети збирають вибухотехніки. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.
«Кожен з уламків так само може нести смертельну небезпеку! Тому закликаю бути максимально уважними та обережними. В жодному разі не чіпати такі предмети, бо є можливість детонації. Якщо ви побачили подібні уламки - одразу викликайте поліцію та не наближайтеся до небезпечної знахідки», - зазначив поліцейський.
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Про це у фейсбуці повідомив речник поліції Харківської області Сергій Болвінов.
Фрагменти Х-59 поцілили в житловий багатоквартирний будинок та розбили дах. Частини ракети збирають вибухотехніки. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.
«Кожен з уламків так само може нести смертельну небезпеку! Тому закликаю бути максимально уважними та обережними. В жодному разі не чіпати такі предмети, бо є можливість детонації. Якщо ви побачили подібні уламки - одразу викликайте поліцію та не наближайтеся до небезпечної знахідки», - зазначив поліцейський.
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