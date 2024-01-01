Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині

Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині
Уламки збитої ворожої ракети впали на п'ятиповерхівку в місті Дергачах на Харківщині.

Про це у фейсбуці повідомив речник поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Фрагменти Х-59 поцілили в житловий багатоквартирний будинок та розбили дах. Частини ракети збирають вибухотехніки. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.
Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині

«Кожен з уламків так само може нести смертельну небезпеку! Тому закликаю бути максимально уважними та обережними. В жодному разі не чіпати такі предмети, бо є можливість детонації. Якщо ви побачили подібні уламки - одразу викликайте поліцію та не наближайтеся до небезпечної знахідки», - зазначив поліцейський.
Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині
Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині
Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині
Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині
Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині


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Теги: ракетна атака, росія
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