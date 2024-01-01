Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку на Харківщині

Уламки збитої ворожої ракети впали на п'ятиповерхівку в місті Дергачах на Харківщині.Про це у фейсбуці повідомив речник поліції Харківської областіФрагменти Х-59та розбили дах. Частини ракети збирають вибухотехніки. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.«Кожен з уламків так само може нести смертельну небезпеку! Тому закликаю бути максимально уважними та обережними. В жодному разі не чіпати такі предмети, бо є можливість детонації. Якщо ви побачили подібні уламки - одразу викликайте поліцію та не наближайтеся до небезпечної знахідки», - зазначив поліцейський.