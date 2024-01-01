На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським

Жителі Іваничівської громади на Волині сьогодні, 16 листопада, провели в останню путь земляка, 36-річного військовослужбовцяПро це повідомляє Іваничівська селищна рада.Воїн проходив службу у 2 відділенні охорони 2 взводу роти охорони третього відділу Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли представники громади, військового комісаріату, родичі, знайомі, військовослужбовці та просто небайдужі жителі.Щирі співчуття рідним та близьким померлого у зв’язку з непоправною втратою висловила селищний головаЧин похорону Юрія Вишневського здійснили здійснили священнослужителі митрофорний протоієрей, благочинний Володимир-Волинської єпархії, настоятель Свято-Покровського храму селища Іваничі отецьта духовенство Іваничівського благочиння.Востаннє нашому земляку віддали військові почесті, рідним вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь солдата пролунав трикратний стрілецький салют.Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг. Вічна пам’ять! Царство Небесне!» - йдеться у повідомленні.