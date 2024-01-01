На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським

На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським
Жителі Іваничівської громади на Волині сьогодні, 16 листопада, провели в останню путь земляка, 36-річного військовослужбовця Юрія Вишневського.

Про це повідомляє Іваничівська селищна рада.

Воїн проходив службу у 2 відділенні охорони 2 взводу роти охорони третього відділу Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським

На церемонію прощання з траурними квітами та державною символікою прийшли представники громади, військового комісаріату, родичі, знайомі, військовослужбовці та просто небайдужі жителі.
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським

Щирі співчуття рідним та близьким померлого у зв’язку з непоправною втратою висловила селищний голова Лідія Томашевська.
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським

Чин похорону Юрія Вишневського здійснили здійснили священнослужителі митрофорний протоієрей, благочинний Володимир-Волинської єпархії, настоятель Свято-Покровського храму селища Іваничі отець Андрій та духовенство Іваничівського благочиння.
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським

Востаннє нашому земляку віддали військові почесті, рідним вручили Державний Прапор України, який почесна варта зняла з домовини. На честь солдата пролунав трикратний стрілецький салют.
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським

Тепер він – навічно з небесною вартою, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг. Вічна пам’ять! Царство Небесне!» - йдеться у повідомленні.
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським
На Волині попрощалися із воїном Юрієм Вишневським

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Теги: загиблі, війна
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