На будівлі патрульної поліції в Луцьку з’явився символічний мурал

На будівлі патрульної поліції в Луцьку з’явився символічний мурал
На стіні управління патрульної поліції Волині з’явився символ боротьби волинських патрульних — РСЗВ, за допомогою якої поліцейські знищують ворога.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.



«Без боротьби свободи не здобудеш, без полум'я не викуєш меча. Гартуйсь в бою, вдихай на повні груди, стинай ворожу голову з плеча. Без бою воїном не стати, без вітру бурю не здіймеш. Всі перешкоди не здолати, та віру й правду ти свою знайдеш. Без поту стіни не змуруєш, ваганням ворога не вбʼєш. Той, хто стежки круті турує, той келих за свободу і безсмертя пʼє. Без боротьби свободи не здобудеш...» - йдеться у повідомленні.

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Теги: патрульні, Луцьк
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