«Замінування» ліцею на Волині: підозрілих предметів не знайшли

«Замінування» ліцею на Волині: підозрілих предметів не знайшли
Правоохоронці та вибухотехніки оглянули усі класи у ліцеї № 1 у Нововолинську, про замінування якого надійшло повідомлення.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Ситуація у ліцеї №1 станом на 17:30. Працюють служби, до огляду приміщення залучений кінолог. Усі класи, шафки оглянули. Підозрілих предметів не виявлено. Проводиться аналіз відеозапису. Робота триває», - зазначив градоначальник.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, до Нововолинського ліцею №1 надійшло повідомлення про ознаки замінування. Оперативно прибули відповідні служби. Дітей та працівників евакуювали з приміщення.

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Теги: замінування, Волинь
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