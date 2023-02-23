«Замінування» ліцею на Волині: підозрілих предметів не знайшли
Сьогодні, 17:47
Правоохоронці та вибухотехніки оглянули усі класи у ліцеї № 1 у Нововолинську, про замінування якого надійшло повідомлення.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Ситуація у ліцеї №1 станом на 17:30. Працюють служби, до огляду приміщення залучений кінолог. Усі класи, шафки оглянули. Підозрілих предметів не виявлено. Проводиться аналіз відеозапису. Робота триває», - зазначив градоначальник.
Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, до Нововолинського ліцею №1 надійшло повідомлення про ознаки замінування. Оперативно прибули відповідні служби. Дітей та працівників евакуювали з приміщення.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Ситуація у ліцеї №1 станом на 17:30. Працюють служби, до огляду приміщення залучений кінолог. Усі класи, шафки оглянули. Підозрілих предметів не виявлено. Проводиться аналіз відеозапису. Робота триває», - зазначив градоначальник.
Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, до Нововолинського ліцею №1 надійшло повідомлення про ознаки замінування. Оперативно прибули відповідні служби. Дітей та працівників евакуювали з приміщення.
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