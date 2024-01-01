Водія, який на Волині влетів у стовп, оштрафували





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Суддя Рожищенського районного суду В'ячеслав Требик розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який потрапив у аварію.



Підсудний 27 січня о 14:40 на вулиці Промисловій у Рожищі, керуючи авто Renault Master, не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку та врізався у бетонний стовп.



Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав частково та пояснив, що того дня їхав із Дубища у Рожище. Дорогою побачив транспортний засіб, який рухався йому назустріч, і, щоб розминутися, водій взяв трохи правіше.



Оскільки узбіччя дороги було нерозчищене від снігу, то автомобіль почало заносити й кинуло вбік, де і відбулося зіткнення правими передніми дверцятами автомобіля з бетонним стовпом. Після цього він викликав на місце події поліцейських.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу, і піддати його адміністративному штрафу в розмірі 850 гривень. Також він має сплатити 605 гривень судового збору в дохід держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд на Волині оштрафував водія автомобіля, який у Рожищі влетів у бетонний стовп.Про це повідомляє Район. Рожище з посиланням на рішення Рожищенського районного суду.Суддя Рожищенського районного судурозглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який потрапив у аварію.Підсудний 27 січня о 14:40 на вулиці Промисловій у Рожищі, керуючи авто Renault Master, не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку та врізався у бетонний стовп.Під час розгляду справи чоловік свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав частково та пояснив, що того дня їхав із Дубища у Рожище. Дорогою побачив транспортний засіб, який рухався йому назустріч, і, щоб розминутися, водій взяв трохи правіше.Оскільки узбіччя дороги було нерозчищене від снігу, то автомобіль почало заносити й кинуло вбік, де і відбулося зіткнення правими передніми дверцятами автомобіля з бетонним стовпом. Після цього він викликав наполіцейських.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу, і піддати його адміністративному штрафу в розмірі 850 гривень. Також він має сплатити 605 гривень судового збору в дохід держави.

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