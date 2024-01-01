Язик до криміналу доведе: російський пропагандист отримав підозру від СБУ

Язик до криміналу доведе: російський пропагандист отримав підозру від СБУ
Працівники СБУ повідомили про підозру ексочільнику прокремлівської партії, який закликав до знищення України.

Про це повідомляє в телеграмі пресслужба СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на проросійського блогера та колишнього очільника забороненої партії «Держава» Дмитра Васильця.

Ще до початку повномасштабного вторгнення рф він переїхав до москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

Для поширення ворожої пропаганди Василець задіяв власні канали на відеохостингу Ютуб та в месенджері Телеграм із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.

На цих ресурсах фігурант вихваляв режим путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення рф і закликав до знищення нашої держави.

Також він неодноразово виступав на підтримку кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва росії.

Крім того, в ефірах центральних телеканалів рф він особисто закликав до захоплення держаної влади та всієї території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильцю про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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