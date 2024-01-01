У Луцьку передали допомогу десантникам





Про це у фейсбуці повідомило управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Мерія продовжує забезпечувати українських військовослужбовців квадрокоптерами та тепловізійним обладнанням.







Цього разу для потреб бійців військової частини А0281, які виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, передано два квадрокоптери DJI MAVIC 3T та два тепловізійні монокуляри AGM Fuzion LRF TM50-640 та AGM Fuzion LRF TM35-640.







Нагадаємо, на Волині можуть спрямувати 10% від обсягу вільних залишків коштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці десантно-штурмових військ Збройних сил України отримали допомогу з обласного центру Волині.Про це у фейсбуці повідомило управління інформаційної роботи Луцької міськради.Мерія продовжує забезпечувати українських військовослужбовців квадрокоптерами та тепловізійним обладнанням.Цього разу для потреб бійців військової частини А0281, які виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, передано два квадрокоптери DJI MAVIC 3T та два тепловізійні монокуляри AGM Fuzion LRF TM50-640 та AGM Fuzion LRF TM35-640.Нагадаємо, на Волинівід обсягу вільних залишків коштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію