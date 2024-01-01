У Луцьку передали допомогу десантникам

У Луцьку передали допомогу десантникам
Бійці десантно-штурмових військ Збройних сил України отримали допомогу з обласного центру Волині.

Про це у фейсбуці повідомило управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Мерія продовжує забезпечувати українських військовослужбовців квадрокоптерами та тепловізійним обладнанням.

У Луцьку передали допомогу десантникам


Цього разу для потреб бійців військової частини А0281, які виконують бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України від російського вторгнення, передано два квадрокоптери DJI MAVIC 3T та два тепловізійні монокуляри AGM Fuzion LRF TM50-640 та AGM Fuzion LRF TM35-640.

У Луцьку передали допомогу десантникам


Нагадаємо, на Волині можуть спрямувати 10% від обсягу вільних залишків коштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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