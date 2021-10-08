На Волині хвора на сказ лисиця бігала містом

Цими днями в місті Ківерці на подвір’я до місцевих жителів забігла лисиця. Тварина мала контакт з людьми та собакою господарів.Власниця будинку викликала відповідні служби, які ліквідували небезпечного хижака. Про це 16 лютого, повідомили на сайті Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.Пізніше у лисиці лабораторно підтвердили захворювання на сказ.Проведеним епідрозслідуванням встановлено коло контактних з інфікованою твариною людей. Вони вже отримують курс антирабічного профілактичного лікування.Працівниками центру здійснено заключну дезінфекцію та комплекс протиепідемічних заходів. Серед населення розповсюджено пам’ятки щодо небезпеки та профілактики сказу.