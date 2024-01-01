Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру в телеграмі.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 9-11° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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