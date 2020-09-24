У Луцьку діятимуть нові тарифи на тепло та гарячу воду

У Луцьку діятимуть нові тарифи на тепло та гарячу воду
Із 1 березня запроваджують нові тарифи на теплову енергію та послуги, які надає державне комунальне підприємство «Луцьктепло», однак не для всіх категорій споживачів. Більше платитимуть бюджетні установи, релігійні організації та «інші споживачі».

Питання про встановлення тарифів на теплову енергію та послуги ДКП «Луцьктепло» розглянули 14 лютого на виконкомі Луцької міської ради. Тариф на тепло та гарячу воду зросте для трьох категорій: «бюджетні установи», «релігійні організації» та «інші споживачі». Тариф буде діяти до 30 вересня 2024 року.

Тариф на тепло зросте на 2,03-4,51%; на постачання гарячої води підніметься на 2,5-4,6%, передає ВСН.

Причинами зростання тарифів на тепло і гарячу воду є зміна вартості постачання електроенергії, послугу з розподілу електроенергії та збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для категорії «населення» застосовуватимуть тарифи, що діяли станом на 24 лютого 2022.

Як вказано у рішенні Луцькради, розрахунки тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання було здійснено відповідно до вимог постанови Кабміну. Всі розрахунки проведено відповідно до наказів Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

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Теги: тарифи, тепло, вода, варте уваги
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