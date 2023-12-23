Протест українських перевізників: яка ситуація на ПП «Ягодин-Дорогуськ»

Другу добу біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" триває акція протесту українських перевізників, яка розпочалася на кордоні 15 лютого у відповідь на дії польських фермерів.Як розповів Суспільному керівник громадської організації "Перевізники західного регіону", українська акція протесту вплинула на польських фермерів, бо ті розвертають українських водіїв у кінець черги, щоб не дати можливості українським учасникам акції зафіксувати факти об'їзду.15 лютого учасники акції протесту призупинили рух 4 польських ваговозів. В ніч на 16 лютого зупинили ще один польський автомобіль, який об'їхав загальну чергу. Згодом учасники акції дозволили йому продовжити рух."Загалом рух через пункт пропуску дуже млявий. Буквально за ніч пройшло автомобілів 20. Решту автомобілів — машин десять, зупинилося до нашої блокади, бо розпочалася комендантська година", — каже керівник громадської організації.Зі слів Віталія Куценка, учасники акції також відстежують ситуації на польському боці кордону. Минулої ночі невідомі розвернули українських водіїв із дозволами вантажу для ЗСУ у кінець черги, яка наразі розтягнулася на 18 кілометрів від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин.Про це учасникам акції розповів телефон водій ваговоза, який віз військові автомобілі."Ми приїхали на кордон, відстояли. Поліція нас завела, а група невстановлених осіб. Не скажу, що це трактористи, бо були в стані алкогольного сп’яніння, кинулися на машину, перевіряли вантаж", — говорить водій.Учасник акції протестурозповів, нині вирішується питання, чи будуть українські перевізники у відповідь перевіряти транспорт водіїв із польською реєстрацію.