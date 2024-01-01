У ДТП загинув син головного судді Володимирського міського суду
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В ДТП на виїзді з Нововолинська загинув володимирський адвокат Сергій Лященко. Чоловік у перший день вторгнення Росії пішов воювати, але після важкого поранення повернувся до цивільного життя.
Смертельна аварія трапилася у п’ятницю, 16 лютого, близько 19:40 на трасі Р-15 біля знаку міста Нововолинськ на вулиці Панасівській у сторону Володимира, – пише БУГ.
Водій легковика, виконуючи обгін, не помітив авто на зустрічній смузі руху. Щоб уникнути лобового зіткнення, він різко повернув та злетів з траси і врізався у дерево. Внаслідок отриманих травм, водій автомобіля марки «Хонда» загинув на місці події.
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Смертельна аварія трапилася у п’ятницю, 16 лютого, близько 19:40 на трасі Р-15 біля знаку міста Нововолинськ на вулиці Панасівській у сторону Володимира, – пише БУГ.
Водій легковика, виконуючи обгін, не помітив авто на зустрічній смузі руху. Щоб уникнути лобового зіткнення, він різко повернув та злетів з траси і врізався у дерево. Внаслідок отриманих травм, водій автомобіля марки «Хонда» загинув на місці події.
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