У ДТП загинув син головного судді Володимирського міського суду

Сергій Лященко. Чоловік у перший день вторгнення Росії пішов воювати, але після важкого поранення повернувся до цивільного життя.



Смертельна аварія трапилася у п’ятницю, 16 лютого, близько 19:40 на трасі Р-15 біля знаку міста Нововолинськ на вулиці Панасівській у сторону Володимира, – пише



Водій легковика, виконуючи обгін, не помітив авто на зустрічній смузі руху. Щоб уникнути лобового зіткнення, він різко повернув та злетів з траси і врізався у дерево. Внаслідок отриманих травм, водій автомобіля марки «Хонда» загинув на місці події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ДТП на виїзді з Нововолинська загинув володимирський адвокат. Чоловік у перший день вторгнення Росії пішов воювати, але після важкого поранення повернувся до цивільного життя.Смертельна аварія трапилася у п’ятницю, 16 лютого, близько 19:40 на трасі Р-15 біля знаку міста Нововолинськ на вулиці Панасівській у сторону Володимира, – пише БУГ Водій легковика, виконуючи обгін, не помітив авто на зустрічній смузі руху. Щоб уникнути лобового зіткнення, він різко повернув та злетів з траси і врізався у дерево. Внаслідок отриманих травм, водій автомобіля марки «Хонда» загинув на місці події.

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