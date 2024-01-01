У ДТП загинув син головного судді Володимирського міського суду

У ДТП загинув син головного судді Володимирського міського суду
В ДТП на виїзді з Нововолинська загинув володимирський адвокат Сергій Лященко. Чоловік у перший день вторгнення Росії пішов воювати, але після важкого поранення повернувся до цивільного життя.

Смертельна аварія трапилася у п’ятницю, 16 лютого, близько 19:40 на трасі Р-15 біля знаку міста Нововолинськ на вулиці Панасівській у сторону Володимира, – пише БУГ.

Водій легковика, виконуючи обгін, не помітив авто на зустрічній смузі руху. Щоб уникнути лобового зіткнення, він різко повернув та злетів з траси і врізався у дерево. Внаслідок отриманих травм, водій автомобіля марки «Хонда» загинув на місці події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У трьох областях України почали діагностувати туберкульоз за допомогою штучного інтелекту
Сьогодні, 23:42
Скільки Росія витратила грошей на війну: цифра вражає
Сьогодні, 23:11
У ДТП загинув син головного судді Володимирського міського суду
Сьогодні, 22:37
На Волині зменшилася кількість шкіл, які працюють дистанційно через захворюваність на грип і ГРВІ
Сьогодні, 22:16
Протест українських перевізників: яка ситуація на ПП «Ягодин-Дорогуськ»
Сьогодні, 21:44
Схожі новини
На Волині зіткнулися дві вантажівки: водії загинули На Волині зіткнулися дві вантажівки: водії загинули
08 лютий, 09:42
Біля Луцька фура на смерть збила 37-річного чоловіка. ВІДЕО Біля Луцька фура на смерть збила 37-річного чоловіка. ВІДЕО
21 січень, 14:29
В аваріях на блокпостах загинули 10 осіб, постраждали – 39 В аваріях на блокпостах загинули 10 осіб, постраждали – 39
06 січень, 17:04
На Волині правоохоронець на смерть збив 14-річного хлопця. ОНОВЛЕНО На Волині правоохоронець на смерть збив 14-річного хлопця. ОНОВЛЕНО
05 січень, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У трьох областях України почали діагностувати туберкульоз за допомогою штучного інтелекту
Сьогодні, 23:42
 0
Скільки Росія витратила грошей на війну: цифра вражає
Сьогодні, 23:11
 0
У ДТП загинув син головного судді Володимирського міського суду
Сьогодні, 22:37
 0
На Волині зменшилася кількість шкіл, які працюють дистанційно через захворюваність на грип і ГРВІ
Сьогодні, 22:16
 0
Протест українських перевізників: яка ситуація на ПП «Ягодин-Дорогуськ»
Сьогодні, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8