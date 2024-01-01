Скільки Росія витратила грошей на війну: цифра вражає
Сьогодні, 23:11
На розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної війни проти України держава-агресорка витратила уже понад 200 млрд доларів.
Про це повідомив журналіст Reuters Ідріс Алі на платформі Х (колишній Twitter) з посиланням на неназваного чиновника США, передає ТСН.
"Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні", - йдеться у дописі.
Журналіст уточнив, що ця сума включає 10 млрд доларів, які Російська Федерація втратила через скасування продажу своєї зброї.
Окрім того, через війну в Україні Кремль скасував заплановані раніше витрати в розмірі 1,3 трильйона доларів на економічне зростання до 2026 року.
Американський чиновник, якого цитує журналіст Reuters, озвучив також ймовірні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення — 315 тисяч пораненими чи вбитими.
Також він додав, що від лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.
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Про це повідомив журналіст Reuters Ідріс Алі на платформі Х (колишній Twitter) з посиланням на неназваного чиновника США, передає ТСН.
"Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні", - йдеться у дописі.
Журналіст уточнив, що ця сума включає 10 млрд доларів, які Російська Федерація втратила через скасування продажу своєї зброї.
Окрім того, через війну в Україні Кремль скасував заплановані раніше витрати в розмірі 1,3 трильйона доларів на економічне зростання до 2026 року.
Американський чиновник, якого цитує журналіст Reuters, озвучив також ймовірні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення — 315 тисяч пораненими чи вбитими.
Також він додав, що від лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.
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