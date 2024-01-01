Скільки Росія витратила грошей на війну: цифра вражає





Про це повідомив журналіст Reuters Ідріс Алі на платформі Х (колишній Twitter) з посиланням на неназваного чиновника США, передає



"Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні", - йдеться у дописі.



Журналіст уточнив, що ця сума включає 10 млрд доларів, які Російська Федерація втратила через скасування продажу своєї зброї.



Окрім того, через війну в Україні Кремль скасував заплановані раніше витрати в розмірі 1,3 трильйона доларів на економічне зростання до 2026 року.



Американський чиновник, якого цитує журналіст Reuters, озвучив також ймовірні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення — 315 тисяч пораненими чи вбитими.



Також він додав, що від лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної війни проти України держава-агресорка витратила уже понад 200 млрд доларів.Про це повідомив журналіст Reutersна платформі Х (колишній Twitter) з посиланням на неназваного чиновника США, передає ТСН "Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні", - йдеться у дописі.Журналіст уточнив, що ця сума включає 10 млрд доларів, які Російська Федерація втратила через скасування продажу своєї зброї.Окрім того, через війну в Україні Кремль скасував заплановані раніше витрати в розмірі 1,3 трильйона доларів на економічне зростання до 2026 року.Американський чиновник, якого цитує журналіст Reuters, озвучив також ймовірні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення — 315 тисяч пораненими чи вбитими.Також він додав, що від лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.

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