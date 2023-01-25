На Волині зменшилася кількість шкіл, які працюють дистанційно через захворюваність на грип і ГРВІ
Сьогодні, 22:16
Станом на 16 лютого через грип та ГРВІ на дистанційному навчанні на Волині перебувають 8 шкіл, 3 дитсадки та понад 20 класів.
Кількість навчальних закладів, які працювали онлайн, у порівняні з минулим тижнем зменшилася уп'ятеро (станом на 9 лютого дистанційно працювали 42 школи — ред.), розповіла Суспільному завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
З її слів, наразі найбільше шкіл на дистанційному навчанні — у Ковельському і Луцькому районах.
У Ковельському районі дистанційно працюють чотири навчальних заклади та шість класів в окремих школах Ковельської, Смідинської, Велицької та Забродівської громад. Також призупинено роботу двох дитсадків у Забродівській і Поворській громадах.
У Луцькому районі через захворюваність на дистанційне навчання пішли три школи та 14 класів у чотирьох навчальних закладах Луцької, Горохівської, Колодяжненської, Підгайцівської та Боратинської громад.
У Камінь-Каширському районі призупинили очне навчання у ліцеї Любешівської громади та один дитсадок в Маневицькій громаді.
У Володимирському районі дистанційно навчаються учні окремих класів в одній зі шкіл Нововолинська.
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Кількість навчальних закладів, які працювали онлайн, у порівняні з минулим тижнем зменшилася уп'ятеро (станом на 9 лютого дистанційно працювали 42 школи — ред.), розповіла Суспільному завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна.
З її слів, наразі найбільше шкіл на дистанційному навчанні — у Ковельському і Луцькому районах.
У Ковельському районі дистанційно працюють чотири навчальних заклади та шість класів в окремих школах Ковельської, Смідинської, Велицької та Забродівської громад. Також призупинено роботу двох дитсадків у Забродівській і Поворській громадах.
У Луцькому районі через захворюваність на дистанційне навчання пішли три школи та 14 класів у чотирьох навчальних закладах Луцької, Горохівської, Колодяжненської, Підгайцівської та Боратинської громад.
У Камінь-Каширському районі призупинили очне навчання у ліцеї Любешівської громади та один дитсадок в Маневицькій громаді.
У Володимирському районі дистанційно навчаються учні окремих класів в одній зі шкіл Нововолинська.
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Сьогодні, 22:16