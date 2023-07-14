Відомо, якого волинського посадовця Держпродспоживслужби зловили на хабарі
Сьогодні, 21:15
На Волині на хабарі піймали начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Ярослава Зарубайка.
Про це у телеграмі повідомляє «12 канал» з посиланням на власні джерела.
Він, кажуть у ДБР, вимагав хабарі від працівників лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у Ковелі за роботу без перевірок просив щомісячну плату – $400. Якщо не хотіли платити, то погрожував перевірками через які лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбутися роботи.
Оперативники затримали посадовця одразу після отримання чергового «траншу» у розмірі 1200 доларів. Раніше був задокументований факт отримання 800 доларів хабаря.
Затриманому посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
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Про це у телеграмі повідомляє «12 канал» з посиланням на власні джерела.
Він, кажуть у ДБР, вимагав хабарі від працівників лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у Ковелі за роботу без перевірок просив щомісячну плату – $400. Якщо не хотіли платити, то погрожував перевірками через які лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбутися роботи.
Оперативники затримали посадовця одразу після отримання чергового «траншу» у розмірі 1200 доларів. Раніше був задокументований факт отримання 800 доларів хабаря.
Затриманому посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
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