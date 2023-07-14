Відомо, якого волинського посадовця Держпродспоживслужби зловили на хабарі

Ярослава Зарубайка.



Про це у телеграмі повідомляє



Він, кажуть у ДБР, вимагав хабарі від працівників лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у Ковелі за роботу без перевірок просив щомісячну плату – $400. Якщо не хотіли платити, то погрожував перевірками через які лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбутися роботи.



Оперативники затримали посадовця одразу після отримання чергового «траншу» у розмірі 1200 доларів. Раніше був задокументований факт отримання 800 доларів хабаря.



Затриманому посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на хабарі піймали начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медициниПро це у телеграмі повідомляє «12 канал» з посиланням на власні джерела.Він, кажуть у ДБР, вимагав хабарі від працівників лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у Ковелі за роботу без перевірок просив щомісячну плату – $400. Якщо не хотіли платити, то погрожував перевірками через які лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбутися роботи.Оперативники затримали посадовця одразу після отримання чергового «траншу» у розмірі 1200 доларів. Раніше був задокументований факт отримання 800 доларів хабаря.Затриманому посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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