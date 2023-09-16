У трьох областях України почали діагностувати туберкульоз за допомогою штучного інтелекту

В Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях почали діагностувати туберкульоз за допомогою штучного інтелекту. Такий метод використовують у понад 40 країнах світу.Як повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров'я МОЗ України, ШІ аналізує рентген-знімки і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легень. Це дозволяє виявити ураження з імовірністю від 1 до 100%.Обладнання вже встановили у фтизіопульмонологічних центрах трьох областей. Його використовують медпрацівники, які пройшли тренінг із застосування систем при діагностиці туберкульозу в пацієнтів."Ми залучаємо інвестиції для застосування передових технологій, щоб бути на крок ближче до подолання туберкульозу, а також допомагаємо регіонам у впровадженні ШІ", – каже завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'яЗа даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, туберкульоз є другою за розповсюдженням причиною смерті у світі. Щороку більше 10 мільйонів людей продовжує хворіти на туберкульоз. При цьому Україну відносять до груп країн з високим рівнем захворюваності.