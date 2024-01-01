У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв

У ліцеї № 1 у Володимирі сьогодні, 16 лютого, відбулось урочисте відкриття п’ятьох пам’ятних дощок,, колишнім учням цього навчального закладу.Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.Тепер портретів на фасаді школи – дев’ять. На них –таНа пам’ятний захід під стінами школи зібрались педагоги, учні, а також рідні загиблих воїнів.На шкільному подвір’ї, де ще відносно недавно лунали кроки полеглих воїнів, міський головазвернувся до родин захисників та школярів, які взяли участь у цій пам’ятній урочистості: «Наше завдання вшановувати героїв і постійно пам’ятати, які жертви ми платимо у війні за нашу незалежність. Людина живе, поки живе про неї пам’ять. І ці дошки, що сьогодні відкриваємо, будуть кожному, хто проходитиме чи проїжджатиме поруч, нагадуванням, якою є ціна нашої свободи. Нехай для всіх наші захисники стануть прикладом великої любові до України».Поділилась зворушливим спогадом про сина-Героя мама Дмитра Сокоринського пані, розповіла про свого учня Іллю Струка його класний керівник, учениця школизаспівала тужливу пісню про солдатів, яких забирає війна.Завершили захід покладанням квітів, а отецьпровів обряд освячення.