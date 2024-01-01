У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
Сьогодні, 17:55
У ліцеї № 1 у Володимирі сьогодні, 16 лютого, відбулось урочисте відкриття п’ятьох пам’ятних дощок, присвячених загиблим Героям, колишнім учням цього навчального закладу.
Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.
Тепер портретів на фасаді школи – дев’ять. На них – Микола Бондарук, Дмитро Сокоринський, Олександр Давидюк, Валерій Матвійчук, Олександр Максименко, Роман Самусенко, Ілля Струк, Валерій Бадзюнь та Віктор Майоренко.
На пам’ятний захід під стінами школи зібрались педагоги, учні, а також рідні загиблих воїнів.
На шкільному подвір’ї, де ще відносно недавно лунали кроки полеглих воїнів, міський голова Ігор Пальонка звернувся до родин захисників та школярів, які взяли участь у цій пам’ятній урочистості: «Наше завдання вшановувати героїв і постійно пам’ятати, які жертви ми платимо у війні за нашу незалежність. Людина живе, поки живе про неї пам’ять. І ці дошки, що сьогодні відкриваємо, будуть кожному, хто проходитиме чи проїжджатиме поруч, нагадуванням, якою є ціна нашої свободи. Нехай для всіх наші захисники стануть прикладом великої любові до України».
Поділилась зворушливим спогадом про сина-Героя мама Дмитра Сокоринського пані Оксана, розповіла про свого учня Іллю Струка його класний керівник Оксана Бондарук, учениця школи Вікторія Нішта заспівала тужливу пісню про солдатів, яких забирає війна.
Завершили захід покладанням квітів, а отець Юрій Кривіцький провів обряд освячення.
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Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.
Тепер портретів на фасаді школи – дев’ять. На них – Микола Бондарук, Дмитро Сокоринський, Олександр Давидюк, Валерій Матвійчук, Олександр Максименко, Роман Самусенко, Ілля Струк, Валерій Бадзюнь та Віктор Майоренко.
На пам’ятний захід під стінами школи зібрались педагоги, учні, а також рідні загиблих воїнів.
На шкільному подвір’ї, де ще відносно недавно лунали кроки полеглих воїнів, міський голова Ігор Пальонка звернувся до родин захисників та школярів, які взяли участь у цій пам’ятній урочистості: «Наше завдання вшановувати героїв і постійно пам’ятати, які жертви ми платимо у війні за нашу незалежність. Людина живе, поки живе про неї пам’ять. І ці дошки, що сьогодні відкриваємо, будуть кожному, хто проходитиме чи проїжджатиме поруч, нагадуванням, якою є ціна нашої свободи. Нехай для всіх наші захисники стануть прикладом великої любові до України».
Поділилась зворушливим спогадом про сина-Героя мама Дмитра Сокоринського пані Оксана, розповіла про свого учня Іллю Струка його класний керівник Оксана Бондарук, учениця школи Вікторія Нішта заспівала тужливу пісню про солдатів, яких забирає війна.
Завершили захід покладанням квітів, а отець Юрій Кривіцький провів обряд освячення.
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