У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв

У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
У ліцеї № 1 у Володимирі сьогодні, 16 лютого, відбулось урочисте відкриття п’ятьох пам’ятних дощок, присвячених загиблим Героям, колишнім учням цього навчального закладу.

Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.

Тепер портретів на фасаді школи – дев’ять. На них – Микола Бондарук, Дмитро Сокоринський, Олександр Давидюк, Валерій Матвійчук, Олександр Максименко, Роман Самусенко, Ілля Струк, Валерій Бадзюнь та Віктор Майоренко.
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв

На пам’ятний захід під стінами школи зібрались педагоги, учні, а також рідні загиблих воїнів.
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв

На шкільному подвір’ї, де ще відносно недавно лунали кроки полеглих воїнів, міський голова Ігор Пальонка звернувся до родин захисників та школярів, які взяли участь у цій пам’ятній урочистості: «Наше завдання вшановувати героїв і постійно пам’ятати, які жертви ми платимо у війні за нашу незалежність. Людина живе, поки живе про неї пам’ять. І ці дошки, що сьогодні відкриваємо, будуть кожному, хто проходитиме чи проїжджатиме поруч, нагадуванням, якою є ціна нашої свободи. Нехай для всіх наші захисники стануть прикладом великої любові до України».
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв

Поділилась зворушливим спогадом про сина-Героя мама Дмитра Сокоринського пані Оксана, розповіла про свого учня Іллю Струка його класний керівник Оксана Бондарук, учениця школи Вікторія Нішта заспівала тужливу пісню про солдатів, яких забирає війна.
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв

Завершили захід покладанням квітів, а отець Юрій Кривіцький провів обряд освячення.
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вшанування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Язик до криміналу доведе: російський пропагандист отримав підозру від СБУ
Сьогодні, 18:50
Водія, який на Волині влетів у стовп, оштрафували
Сьогодні, 18:23
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
Сьогодні, 17:55
«Замінування» ліцею на Волині: підозрілих предметів не знайшли
Сьогодні, 17:47
На будівлі патрульної поліції в Луцьку з’явився символічний мурал
Сьогодні, 17:38
Схожі новини
У Луцьку вшанували пам’ять ветеранів війни в Афганістані У Луцьку вшанували пам’ять ветеранів війни в Афганістані
15 лютий, 13:00
На Волині вшанували полеглого Воїна На Волині вшанували полеглого Воїна
30 січень, 17:29
Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут Громада Луцька вшанувала подвиг Героїв Крут
29 січень, 14:15
У Києві - острівець пам’яті полеглих волинян У Києві - острівець пам’яті полеглих волинян
15 січень, 18:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інновації в автоматиці для розсувних воріт: новітні технології та їх застосування*
Сьогодні, 18:52
 0
Язик до криміналу доведе: російський пропагандист отримав підозру від СБУ
Сьогодні, 18:50
 0
Водія, який на Волині влетів у стовп, оштрафували
Сьогодні, 18:23
 0
У Володимирі вшанували 5 полеглих Героїв
Сьогодні, 17:55
 0
«Замінування» ліцею на Волині: підозрілих предметів не знайшли
Сьогодні, 17:47
 0
Медіа
відео
1/8