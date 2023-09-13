«Те, що ви робите, це - неймовірно», - голова ДПСУ до волинських прикордонників в Авдіївці

Прикордонники Волинського загону у складі Сил оборонина Авдіївському напрямку.Про це у телеграмі повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Голова Держприкордонслужбиз робочою поїздкою перебував у прикордонних підрозділах, які виконують завдання в районі ведення бойових дій на Авдіївському напрямку.На місці він ознайомився з обстановкою та побував на позиціях однієї з прикордонних комендатур швидкого реагування. Її військовослужбовці зараз в складі Сил оборони б’ються на цій складній ділянці фронту. Сергій Дейнеко заслухав командирів на місцях та обговорив рівень взаємодії з іншими підрозділами, з якими разом воюють прикордонники.Прикордонники зазначали, що противник не припиняє постійні обстріли з мінометів та артилерії, активно використовує авіацію, застосовуючи керовані авіаційні бомби та продовжує штурмові дії.Разом з керівниками проаналізували потреби та провели оцінку дій для нарощення можливостей зі знищення ворога, зокрема й із залученням додаткових спеціальних підрозділів Держприкордонслужби. Також наголошувалося на всіх можливих заходах для збереження життя прикордонників.«Ваша прикордонна комендатура швидкого реагування – дуже потужний підрозділ, який стійко протистоїть ворогу. Ви захищаєте нашу незалежність та територіальну цілісність. Для вас це вже друга ротація на цьому напрямку і ви з честю виконували та продовжуєте виконувати визначені вам завдання. Ви є прикладом для інших підрозділів», – зазначив голова ДПСУ.Він додав, що за оцінками військового командування Авдіївка завжди трималася, в тому числі завдяки зусиллям та героїзму прикордонників. Керівник прикордонного відомства подякував захисникам та захисницям і вручив за проявлений героїзм відзнаки та вогнепальну зброю.«Від себе особисто, від міністра внутрішніх справ, від президента України хочу щиро Вам подякувати – за те що ви справжні, за те що ви міцні. Ви справжні титани. Те що ви робите, те як ви бороните України – це неймовірно», – сказав Сергій Дейнеко.