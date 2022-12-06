Загадкові борди у Луцьку закликають «проявити себе та доповнити місто»

Загадкові борди у Луцьку закликають «проявити себе та доповнити місто»
У Луцьку з’явилася серія загадкових білбордів, що об’єднують активних жителів та закликають «проявити себе та доповнювати місто». Але як саме — поки що невідомо.

Повідомлення на щитах різні, втім, вони мають єдину стилістику та схожі повідомлення. Ба більше, подібні гасла можна побачити на екранах в торгових центрах, а також почути на радіо. Наразі очевидно, що рекламна кампанія скерована привернути увагу активних жителів Луцька, оскільки основний її меседж:

«Різні люди — одне місце. Різні люди — одне місто».

Реклама веде на сторінку dopovny.misto в інстаграмі. Проте і там інтрига залишається не розкритою: понад сотня підписників, світлини з будівництва, ті самі гасла «Прояви себе у місті».

Та, схоже, завіса привідкриється вже зовсім скоро: остання публікація на сторінці dopovny.misto анонсує це на кінець лютого.
Загадкові борди у Луцьку закликають «проявити себе та доповнити місто»
Загадкові борди у Луцьку закликають «проявити себе та доповнити місто»
Загадкові борди у Луцьку закликають «проявити себе та доповнити місто»

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Теги: Луцьк, білборди
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