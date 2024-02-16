Кабмін погодив кандидатуру голови Хмельницької ОВА

Кабмін погодив кандидатуру голови Хмельницької ОВА
Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної військової державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише Українська правда.

"Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Протягом тривалого часу Тюрін, який раніше обіймав посаду заступника голови ОДА, тимчасово виконував обов'язки керівника адміністрації з моменту звільнення Сергія Гамалія у березні 2023 року.

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Теги: Хмельницька ОВА, призначення
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