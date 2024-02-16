Кабмін погодив кандидатуру голови Хмельницької ОВА

Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної військової державної адміністрації.



Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише



"Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.



Протягом тривалого часу Тюрін, який раніше обіймав посаду заступника голови ОДА, тимчасово виконував обов'язки керівника адміністрації з моменту звільнення Сергія Гамалія у березні 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів погодив призначенняголовою Хмельницької обласної військової державної адміністрації.Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише Українська правда "Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.Протягом тривалого часу Тюрін, який раніше обіймав посаду заступника голови ОДА, тимчасово виконував обов'язки керівника адміністрації з моменту звільненняу березні 2023 року.

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