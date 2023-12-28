Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО

Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО
Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО.

Про це він заявив Мюнхенській безпековій конференції.

"Нова архітектура європейської безпеки неможлива сьогодні без України. Наші партнери це розуміють. Але вони повинні діяти рішучіше і активніше. Наголошуватиму на всіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО. Це буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна", - йдеться в повідомленні.
Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО

Кличко також зазначив, що на Трансатлантичному форумі CSU, який проходить в рамках конференції, обговорюється подальша допомога Україні. В обговоренні беруть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші впливові політики.
Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО
Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО
Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО
Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО
Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО
Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО

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Теги: Кличко
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