Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО

Віталій Кличко наголосив, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО.



Про це він



"Нова архітектура європейської безпеки неможлива сьогодні без України. Наші партнери це розуміють. Але вони повинні діяти рішучіше і активніше. Наголошуватиму на всіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО. Це буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна", - йдеться в повідомленні.



Кличко також зазначив, що на Трансатлантичному форумі CSU, який проходить в рамках конференції, обговорюється подальша допомога Україні. В обговоренні беруть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші впливові політики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києванаголосив, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО.Про це він заявив Мюнхенській безпековій конференції."Нова архітектура європейської безпеки неможлива сьогодні без України. Наші партнери це розуміють. Але вони повинні діяти рішучіше і активніше. Наголошуватиму на всіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО. Це буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна", - йдеться в повідомленні.Кличко також зазначив, що на Трансатлантичному форумі CSU, який проходить в рамках конференції, обговорюється подальша допомога Україні. В обговоренні беруть участь генсек НАТО, голова Єврокомісіїта інші впливові політики.

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