Помер Олексій Навальний

Олексій Навальний, який відбував там покарання.



Про це повідомля в телеграмі управління федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому регіону рф



"Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", —йдеться у повідомленні.



Раніше держзвинувачення росії звернулося з клопотанням про збільшення тюремного строку для опозиціонера Олексія Навального.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російській колонії помер опозиціонер, який відбував там покарання.Про це повідомля в телеграмі управління федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому регіону рф"Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", —йдеться у повідомленні.Раніше держзвинувачення росіїпро збільшення тюремного строку для опозиціонера Олексія Навального.

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