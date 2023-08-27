Помер Олексій Навальний
Сьогодні, 13:36
У російській колонії помер опозиціонер Олексій Навальний, який відбував там покарання.
Про це повідомля в телеграмі управління федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому регіону рф
"Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", —йдеться у повідомленні.
Раніше держзвинувачення росії звернулося з клопотанням про збільшення тюремного строку для опозиціонера Олексія Навального.
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Про це повідомля в телеграмі управління федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому регіону рф
"Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП у регіоні. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", —йдеться у повідомленні.
Раніше держзвинувачення росії звернулося з клопотанням про збільшення тюремного строку для опозиціонера Олексія Навального.
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