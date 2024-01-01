Польські протестувальники розвернули вантажівку з автомобілями для ЗСУ. ВІДЕО

Українські протестувальники на кордоні зафіксували черговий факт свавілля польських протестувальників.Про це повідомили перевізникз Луцька та водій одного із транспортних засобів, який сьогодні, 16 лютого, розвернули польські протестувальники."Поляки розвернули вантажівку із військовими автомобілями всередині. Водій цього тягача мав усі необхідні документи від Міністерства оборони України та відповідний ідентифікатор на лобовому склі", - йдеться в повідомленні.Втім, це не завадило, за словами українських водіїв, польським протестувальникам розвернути вкрай цінний для України вантаж у кінець загальної черги, яка наразі розтягнулася на 18 кілометрів від пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".Крім того, поляки також розвернули від кордону вантажівку із рефрижератором та фреш-продукцією, для якої має підтримуватися температура на рівні 0-2 градуси Цельсія.