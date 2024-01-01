Україна повернула тіла 58 полеглих Героїв

Україна повернула тіла 58 полеглих Героїв
Вчергове відбувся репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих оборонців.

Про це в телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.
Україна повернула тіла 58 полеглих Героїв

«Окрема вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.
Україна повернула тіла 58 полеглих Героїв

Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
Україна повернула тіла 58 полеглих Героїв

«Тіла наших Захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання», - зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Україна повернула тіла 58 полеглих Героїв

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Теги: загиблі, війна
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