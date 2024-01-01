Україна повернула тіла 58 полеглих Героїв

Вчергове відбувся репатріаційний захід, за результатами якого в УкраїнуПро це в телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.«Окрема вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.«Тіла наших Захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання», - зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.