Україна повернула тіла 58 полеглих Героїв
Сьогодні, 13:12
Вчергове відбувся репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих оборонців.
Про це в телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.
«Окрема вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.
Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
«Тіла наших Захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання», - зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
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Про це в телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.
«Окрема вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.
Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
«Тіла наших Захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання», - зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
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