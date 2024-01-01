На Волині посадовець ТЦК зняв з військового обліку 14 офіцерів запасу: суд призначив йому покарання

Андрій К. безпіставно виключив з військового обліку 14 чоловіків. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.



Таке рішення виніс Ратнівський районний суд Волинської області, повідомляє видання



Як вказано у постанові суду, військовий Андрій К. служить у одному з ТЦК на посаді начальника мобілізаційного відділення. Протягом квітня 2022 року – лютого 2023 року посадовець давав своєму керівнику дані офіцерів запасу, яких треба виключити з військового обліку.



У матеріалах справи вказано, що за подання Андрія К. 14 офіцерів запасу виключили з обліку без належних підстав, вони також отримали право виїздити за кордон. У суді Андрій К. визнав свою провину.



На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно.



Справу розглянула суддя Оксана Свистун, яка дослідила усі матеріали та визнала військового винним у недбалому ставленні до служби, призначивши 17 тис. грн штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині посадовець ТЦКбезпіставно виключив з військового обліку 14 чоловіків. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.Таке рішення виніс Ратнівський районний суд Волинської області, повідомляє видання Zaxid.net Як вказано у постанові суду, військовий Андрій К. служить у одному з ТЦК на посаді начальника мобілізаційного відділення. Протягом квітня 2022 року – лютого 2023 року посадовець давав своєму керівнику дані офіцерів запасу, яких треба виключити з військового обліку.У матеріалах справи вказано, що за подання Андрія К. 14 офіцерів запасу виключили з обліку без належних підстав, вони також отримали право виїздити за кордон. У суді Андрій К. визнав свою провину.На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно.Справу розглянула суддя, яка дослідила усі матеріали та визнала військового винним у недбалому ставленні до служби, призначивши 17 тис. грн штрафу.

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