На Волині посадовець ТЦК зняв з військового обліку 14 офіцерів запасу: суд призначив йому покарання

На Волині посадовець ТЦК зняв з військового обліку 14 офіцерів запасу: суд призначив йому покарання
На Волині посадовець ТЦК Андрій К. безпіставно виключив з військового обліку 14 чоловіків. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Таке рішення виніс Ратнівський районний суд Волинської області, повідомляє видання Zaxid.net.

Як вказано у постанові суду, військовий Андрій К. служить у одному з ТЦК на посаді начальника мобілізаційного відділення. Протягом квітня 2022 року – лютого 2023 року посадовець давав своєму керівнику дані офіцерів запасу, яких треба виключити з військового обліку.

У матеріалах справи вказано, що за подання Андрія К. 14 офіцерів запасу виключили з обліку без належних підстав, вони також отримали право виїздити за кордон. У суді Андрій К. визнав свою провину.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно.

Справу розглянула суддя Оксана Свистун, яка дослідила усі матеріали та визнала військового винним у недбалому ставленні до служби, призначивши 17 тис. грн штрафу.

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Теги: Мобілізація, війна, суд
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