На Волині двоє військових у відділенні полції побили правоохоронця: що вирішив суд

На Волині двоє військових у відділенні полції побили правоохоронця: що вирішив суд
Умовне покарання отримали двоє військовослужбовців, які у відділенні поліції в Рожищі під час комендантської години побили поліцейського.

Відповідний вирок ухвалив Рожищенський районний суд, передає ІА Волинські новини.

На лаві підсудних опинилися двоє солдатів однієї з військових частин. Обоє волиняни: один з них народився у Рожищі, інший – у селі Озеро Ківерцівського району.

5 листопада минулого року після опівночі у приміщенні ВПД № 1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУНП у Волинській області п’яні військовослужбовці Євген О. та Богдан Б. під час словесного конфлікту зі знайомим почали наносити йому удари.

Черговий інспектор СРПП ВПД № 1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУНП у Волинській області та помічник чергового намагалися припинити бійку. Однак військовослужбовці почали «крити» поліцейських нецензурною лайкою та штовхати чергового інспектора. Вони шарпали його за одяг та наносили удари в різні частини тіла. А один із дебоширів зняв зі стіни в приміщені холу інформаційний стенд та кинув його в бік поліцейського.

Зрештою правоохоронці зупинили хуліганів. У суді Євген О. та Богдан Б. визнали свою вину, підтвердивши усі обставини справи та розкаявшись у вчиненому. Обидва чоловіки хотіли й надалі проходити військову службу.

Потерпілий поліцейський не наполягав на суворому покаранні для дебоширів. Врахувавши це та інші обставини, суд призначив військовослужбовцям покарання у виді трьох років позбавлення волі кожному, яке замінив на рік іспитового терміну.

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Теги: суд, покарання, військовий
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