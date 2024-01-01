На Волині двоє військових у відділенні полції побили правоохоронця: що вирішив суд





Відповідний вирок ухвалив Рожищенський районний суд, передає ІА



На лаві підсудних опинилися двоє солдатів однієї з військових частин. Обоє волиняни: один з них народився у Рожищі, інший – у селі Озеро Ківерцівського району.



5 листопада минулого року після опівночі у приміщенні ВПД № 1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУНП у Волинській області п’яні військовослужбовці Євген О. та Богдан Б. під час словесного конфлікту зі знайомим почали наносити йому удари.



Черговий інспектор СРПП ВПД № 1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУНП у Волинській області та помічник чергового намагалися припинити бійку. Однак військовослужбовці почали «крити» поліцейських нецензурною лайкою та штовхати чергового інспектора. Вони шарпали його за одяг та наносили удари в різні частини тіла. А один із дебоширів зняв зі стіни в приміщені холу інформаційний стенд та кинув його в бік поліцейського.



Зрештою правоохоронці зупинили хуліганів. У суді Євген О. та Богдан Б. визнали свою вину, підтвердивши усі обставини справи та розкаявшись у вчиненому. Обидва чоловіки хотіли й надалі проходити військову службу.



Потерпілий поліцейський не наполягав на суворому покаранні для дебоширів. Врахувавши це та інші обставини, суд призначив військовослужбовцям покарання у виді трьох років позбавлення волі кожному, яке замінив на рік іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Умовне покарання отримали двоє військовослужбовців, які у відділенні поліції в Рожищі під час комендантської години побили поліцейського.Відповідний вирок ухвалив Рожищенський районний суд, передає ІА Волинські новини На лаві підсудних опинилися двоє солдатів однієї з військових частин. Обоє волиняни: один з них народився у Рожищі, інший – у селі Озеро Ківерцівського району.5 листопада минулого року після опівночі у приміщенні ВПД № 1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУНП у Волинській області п’яні військовослужбовцітапід час словесного конфлікту зі знайомим почали наносити йому удари.Черговий інспектор СРПП ВПД № 1 (м. Рожище) Луцького РУП ГУНП у Волинській області та помічник чергового намагалися припинити бійку. Однак військовослужбовці почали «крити» поліцейських нецензурною лайкою та штовхати чергового інспектора. Вони шарпали його за одяг та наносили удари в різні частини тіла. А один із дебоширів зняв зі стіни в приміщені холу інформаційний стенд та кинув його в бік поліцейського.Зрештою правоохоронці зупинили хуліганів. У суді Євген О. та Богдан Б. визнали свою вину, підтвердивши усі обставини справи та розкаявшись у вчиненому. Обидва чоловіки хотіли й надалі проходити військову службу.Потерпілий поліцейський не наполягав на суворому покаранні для дебоширів. Врахувавши це та інші обставини, суд призначив військовослужбовцям покарання у виді трьох років позбавлення волі кожному, яке замінив на рік іспитового терміну.

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