«Бавовна» від волинських воїнів спіткала ворожу техніку: ефектне відео

Волинської територіальної оборони на фронті знищили ворожий «Урал».



Про це у телеграмі повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.



«Бавовняно-пекельна невдача спіткала орківський «Урал», який необачно пхався тимчасово окупованою територією України з грубим порушення міжнародних норм та правил дорожнього руху», - іронізують військові.



Бійці РУБпАК 100 обр «VORON 100» за допомогою двох ударних FPV-дронів віртуозно перетворили ворожу вантажівку на ефектний смолоскип.



«Далі неодмінно буде!» - зазначили у волинській ТРО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовціворожий «Урал».Про це у телеграмі повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.«Бавовняно-пекельна невдача спіткала орківський «Урал», який необачно пхався тимчасово окупованою територією України з грубим порушення міжнародних норм та правил дорожнього руху», - іронізують військові.Бійці РУБпАК 100 обр «VORON 100» за допомогою двох ударних FPV-дронів віртуозно перетворили ворожу вантажівку на ефектний смолоскип.«Далі неодмінно буде!» - зазначили у волинській ТРО.

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