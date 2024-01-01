«Бавовна» від волинських воїнів спіткала ворожу техніку: ефектне відео

«Бавовна» від волинських воїнів спіткала ворожу техніку: ефектне відео
Військовослужбовці Волинської територіальної оборони на фронті знищили ворожий «Урал».

Про це у телеграмі повідомляє 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

«Бавовняно-пекельна невдача спіткала орківський «Урал», який необачно пхався тимчасово окупованою територією України з грубим порушення міжнародних норм та правил дорожнього руху», - іронізують військові.

Бійці РУБпАК 100 обр «VORON 100» за допомогою двох ударних FPV-дронів віртуозно перетворили ворожу вантажівку на ефектний смолоскип.

«Далі неодмінно буде!» - зазначили у волинській ТРО.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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