У місті на Волині тимчасово призупиняють опалювальний сезон





Про це Ігор Пальонка.



"Тимчасово призупиняємо надання послуги опалення, оскільки температура зовнішнього повітря піднялась вище 10 градусів.



Надалі котельні КП "Володимиртепло" працюватимуть в енергоощадному режимі, враховуючи середньодобову температуру", - йдеться в повідомленні.



Пальонка зазначив, що стосується розрахунків, то наразі 99% споживачів підприємства обладнані тепловими лічильниками, а решті споживачам автоматично перераховуватимуть послугу опалення за фактичною температурою зовнішнього повітря, що призведе до зменшення нарахувань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі тимчасово призупиняють опалювальний сезон.Про це повідомив міський голова"Тимчасово призупиняємо надання послуги опалення, оскільки температура зовнішнього повітря піднялась вище 10 градусів.Надалі котельні КП "Володимиртепло" працюватимуть в енергоощадному режимі, враховуючи середньодобову температуру", - йдеться в повідомленні.Пальонка зазначив, що стосується розрахунків, то наразі 99% споживачів підприємства обладнані тепловими лічильниками, а решті споживачам автоматично перераховуватимуть послугу опалення за фактичною температурою зовнішнього повітря, що призведе до зменшення нарахувань.

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