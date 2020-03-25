У місті на Волині тимчасово призупиняють опалювальний сезон

У місті на Волині тимчасово призупиняють опалювальний сезон
У Володимирі тимчасово призупиняють опалювальний сезон.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

"Тимчасово призупиняємо надання послуги опалення, оскільки температура зовнішнього повітря піднялась вище 10 градусів.

Надалі котельні КП "Володимиртепло" працюватимуть в енергоощадному режимі, враховуючи середньодобову температуру", - йдеться в повідомленні.

Пальонка зазначив, що стосується розрахунків, то наразі 99% споживачів підприємства обладнані тепловими лічильниками, а решті споживачам автоматично перераховуватимуть послугу опалення за фактичною температурою зовнішнього повітря, що призведе до зменшення нарахувань.


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Теги: Володимир, опалення
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