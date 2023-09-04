На Волині водій-порушник хотів «відкупитися» від патрульних

На Волині водій-порушник хотів «відкупитися» від патрульних
100 доларів за уникнення від відповідальності: водій-порушник хотів "відкупитися" від волинських патрульних.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 27 лютого, інспектори, які несуть службу на дорожній станції патрульної поліції, що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, виявили порушення ПДР. Водій, який керував автомобілем Mercedes-Benz, здійснив рух в крайній лівій смузі, не маючи наміру здійснити поворот ліворуч, розворот або випередження.

Поліцейські зупинили цей транспортний засіб. Перевіряючи документи у 36-річного керманича, вони встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами, а після цього вже притягався до відповідальності за водіння без посвідчення водія.

Під час спілкування громадянин пропонував інспекторам грошові кошти, щоб уникнути відповідальності. Неодноразово його попередили, що за такі дії є кримінальна відповідальність, однак водій проігнорував слова поліцейських та поклав до кишені штанів одного з патрульних грошові кошти в розмірі 100 доларів США.
На Волині водій-порушник хотів «відкупитися» від патрульних

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності, чоловік може бути притягнений ще й до кримінальної.

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Теги: Луцьк, патрульні, хабар
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