На Волині водій-порушник хотів «відкупитися» від патрульних

100 доларів за уникнення від відповідальності: водій-порушник хотів "відкупитися" від волинських патрульних.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 27 лютого, інспектори, які несуть службу на дорожній станції патрульної поліції, що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, виявили порушення ПДР. Водій, який керував автомобілем Mercedes-Benz, здійснив рух в крайній лівій смузі, не маючи наміру здійснити поворот ліворуч, розворот або випередження.Поліцейські зупинили цей транспортний засіб. Перевіряючи документи у 36-річного керманича, вони встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами, а після цього вже притягався до відповідальності за водіння без посвідчення водія.Під час спілкування громадянин пропонував інспекторам грошові кошти, щоб уникнути відповідальності. Неодноразово його попередили, що за такі дії є кримінальна відповідальність, однак водій проігнорував слова поліцейських та поклав до кишені штанів одного з патрульних грошові кошти в розмірі 100 доларів США.На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності, чоловік може бути притягнений ще й до кримінальної.