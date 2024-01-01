В Одесі бандит пограбував підприємця, який зібрав $50 тисяч для ЗСУ
Сьогодні, 13:10
Правоохоронці затримали підозрюваного у збройному нападі на підприємця, який зібрав 50 тисяч доларів для ЗСУ.
Про це в телеграмі інформує Нацполіція.
Зловмиснику стало відомо, що чоловік зібрав 50 тисяч доларів та планує передати їх одній із волонтерських організацій на потреби наших військових.
Щоб заволодіти чужими грошима, правопорушник вивчив розпорядок дня «жертви» та придбав знаряддя злочину й маскувальні засоби. Фігурант приїхав на автомобілі до будинку, в якому проживає чоловік, дочекався, коли він вийде на вулицю, а тоді приставивши зброю до голови та пригрозивши, зірвав сумку з плеча і втік.
Правоохоронці викрили нападника на місці скоєння злочину. Як стало відомо, нападник діяв під виглядом правоохоронця: використовував підроблене службове посвідчення Служби безпеки.
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Про це в телеграмі інформує Нацполіція.
Зловмиснику стало відомо, що чоловік зібрав 50 тисяч доларів та планує передати їх одній із волонтерських організацій на потреби наших військових.
Щоб заволодіти чужими грошима, правопорушник вивчив розпорядок дня «жертви» та придбав знаряддя злочину й маскувальні засоби. Фігурант приїхав на автомобілі до будинку, в якому проживає чоловік, дочекався, коли він вийде на вулицю, а тоді приставивши зброю до голови та пригрозивши, зірвав сумку з плеча і втік.
Правоохоронці викрили нападника на місці скоєння злочину. Як стало відомо, нападник діяв під виглядом правоохоронця: використовував підроблене службове посвідчення Служби безпеки.
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