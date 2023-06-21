За яких умов росія готова застосувати ядерну зброю – відповідь знайшли у військових документах

За яких умов росія готова застосувати ядерну зброю – відповідь знайшли у військових документах
У витоку російських військових документів, які включають сценарії підготовки до вторгнення Китаю у рф, знайшли опис умов, за яких росія могла б вдатися до застосування ядерної зброї.

Про це пише Financial Times, яке отримало документи від «західних джерел» та передало їх на аналіз експертам, повідомляє Громадське.

Йдеться про пакет із 29 секретних російських військових файлів, складених між 2008 і 2014 роками. Вони включають сценарії військових ігор і презентації для військово-морських офіцерів, які обговорюють принципи роботи для використання ядерної зброї.

В окремій тренувальній презентації для військово-морських офіцерів, не пов’язаній із китайськими військовими іграми, описуються критерії потенційного ядерного удару:

висадка ворога на території росії;
поразка підрозділів, відповідальних за охорону прикордонних районів;
неминуча атака противника із застосуванням звичайної зброї﻿.
У презентації зазначається, що «порогом» для застосування ядерної зброї, є сукупність факторів, за яких втрати російських військ «безповоротно призведуть до їх неспроможності зупинити значну ворожу агресію», та «критична ситуація для державної безпеки росії».

Інші потенційні умови — знищення 20% російських стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами, 30% атомних ударних підводних човнів рф, трьох і більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по головному та резервному береговим командним центрам.

Згідно з документами, російським військовим можуть дозволити використовувати тактичну ядерну зброю для широкого спектра цілей, включно зі «стримуванням держав від використання агресії <…> або ескалації військових конфліктів», «припинення агресії», запобігання програшу битв або території, «більш ефективної» роботи російського флоту.

Джек Вотлінг, старший науковий співробітник британського аналітичного центру RUSI, зазначив, що в документах описується підготовка російських підрозділів до ситуацій, у яких країна може захотіти використовувати ядерну зброю. Це не є зведенням правил її застосування. У будь-якому випадку, рішення про застосування ядерної зброї ухвалюють політики.

Аналітики зазначають: хоча файли датуються понад 10 років тому, вони залишаються актуальними для поточної російської військової доктрини. Документи описують моделі навчань, які російські військові регулярно проводили до та після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Хоча президент росії має виключні повноваження завдати першого ядерного удару, низький поріг для тактичного ядерного застосування, описаний у документах, відповідає доктрині, яку деякі західні оглядачі називають «від ескалації до деескалації». «Навіюванням страху» кремль буде намагатися припинити конфлікт на власних умовах, шокуючи супротивника країни раннім застосуванням малогабаритної ядерної зброї (або погрозами зробити це).

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Теги: Росія, війна, ядерна зброя
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