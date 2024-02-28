Каскад водосховищ допоможе зупинити ворога на захід від Авдіївки

на Авдіївському напрямку, сподіваючись на рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка і Бердичі. Саме таку лінію оборони зараз обрали у ЗСУ.



Про це повідомили речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій та боєць 3-ї окремої штурмової бригади Анатолій Нікітін, пише



"Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водосховищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції", - сказав Лиховій.



За словами речника ОСУВ "Тавіря", штурмові групи армії рф були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка.



Російські сили намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації, уточнив він.



"Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях", - зазначив він.



За словами молодшого сержанта батальйону безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) 3-ї окремої штурмової бригади Анатолія Нікітіна, польові укріплення є, і вони допомагають ЗСУ оборонятись від піхотних підрозділів та артилерії армії рф, але від керованих авіаційних бомб захисту наразі немає.



"Це піхотні польові укріплення, які дозволяють ефективно оборонятися від піхоти і артилерійської компоненти. Але супротивник зараз застосовує тактику, проти якої у нас немає протиотрути, – удари коригованими авіабомбами по 500 кілограмів вибухівки. Це вирва пʼять метрів завглибшки", – сказав Нікітін.



Він також наголосив, що в самій Авдіївці українські сили мали потужні укріплення і лінії оборони, які допомагали ЗСУ стримувати армію РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.



17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів із Авдіївки. Тоді командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевняв, що захисники закріпилися на нових рубежах. ЗСУ зазнали втрат, частина бійців зникли безвісти чи потрапили в полон.



24 лютого DeepState повідомив, що російські війська окупували селище Ласточкине, яке було першою ціллю загарбників після Авдіївки.



25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські бійці відійшли на західну околицю с. Ласточкине, де зайняли "підготовлені оборонні позиції", однак уже 26 лютого він підтвердив відхід від селища Ласточкине для оборони по лінії Орлівка − Тоненьке − Бердичі.



27 лютого аналітики DeepState повідомили, що російські війська слідом за Ласточкиним захопили селища Степове й Сєверне. В ОСУВ "Таврія" підтвердили це.

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