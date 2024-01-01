Суд оштрафував волинянина за торгівлю автівками для ЗСУ

Суд оштрафував волинянина за торгівлю автівками для ЗСУ
Волинянина за торгівлю автомобілями, ввезеними як гуманітарна допомога, оштрафували на 204 тисячі гривень.

Про це пише zaxid.net.

Луцький міськрайонний суд виніс вирок волинянину за продаж 15 автомобілів, ввезених з-за кордону як гуманітарну допомогу. Як вказано у вироку суду, упродовж березня-липня 2023 року обвинувачений Іван Стоянович організував схему з продажу транспортних засобів, привезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Покупцями чоловіка були станції технічного обслуговування та місця продажу автозапчастин. Так, за п’ять місяців Іван Стоянович заробив приблизно 6 379 804 грн.

Відомо, що чоловік одружений, має трьох малолітніх дітей, не працює, раніше не судимий.

Суддя Андрій Сівчук визнав обвинуваченого винним за ч.3 ст.201-2 КК України (продаж предметів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені в особливо великому розмірі) й призначив йому покарання у вигляді 204 тис.грн штрафу і 21 712 грн судових витрат із конфіскацією майна. Крім того, його позбавили права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною із отриманням і розпорядженням гуманітарною допомогою строком на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зрадники з Криму і Донеччини за участь у війні проти України сіли на 15 років
Сьогодні, 14:57
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном
Сьогодні, 14:42
Суд оштрафував волинянина за торгівлю автівками для ЗСУ
Сьогодні, 14:24
На Волині поховають Героя Ярослава Потолкова
Сьогодні, 14:07
Каскад водосховищ допоможе зупинити ворога на захід від Авдіївки
Сьогодні, 13:47
Схожі новини
Суд виправдав волинянина, якого звинувачували в ухиленні від мобілізації Суд виправдав волинянина, якого звинувачували в ухиленні від мобілізації
27 лютий, 18:49
На Волині ексначальниці відділення «Укрпошти» присудили рік тюрми за крадіжку 1390 грн На Волині ексначальниці відділення «Укрпошти» присудили рік тюрми за крадіжку 1390 грн
27 лютий, 13:49
Наркоторговець на Волині заробив кримінал ще й за шахрайство Наркоторговець на Волині заробив кримінал ще й за шахрайство
26 лютий, 18:01
У Луцьку судили наркодилера, який торгував на цвинтарі У Луцьку судили наркодилера, який торгував на цвинтарі
25 лютий, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка Ірина Антончик здобула перемогу та грант у всеукраїнській програмі “Початок” від Дія.Бізнес
Сьогодні, 15:03
 0
Зрадники з Криму і Донеччини за участь у війні проти України сіли на 15 років
Сьогодні, 14:57
 0
Навіки 44: у селі під Луцьком попрощалися з полеглим Воїном
Сьогодні, 14:42
 0
Суд оштрафував волинянина за торгівлю автівками для ЗСУ
Сьогодні, 14:24
 0
На Волині поховають Героя Ярослава Потолкова
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8